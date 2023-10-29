Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ekim 2023 22:58
Resmi tatillerde hizmet içi eğitim
Arkadaşlar bana resen bir okul içinde hizmet içi eğitim yazılmıştı. Yarın başlıyordu. Ama yarın okullar resmi tatil oldu. Yarın hizmet içi eğitim kurs olur mu? Hiçbir yerde bilgi bulamadım.

bulaşşıkk
Memur
29 Ekim 2023 23:01

Olur tabi mutlaka git.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
29 Ekim 2023 23:57
okullar tatil. idari işler, eğitimler sürecek büyük ihtimalle.

ömer42
Daire Başkanı
30 Ekim 2023 00:13

Yarınki resmi tatil değil idari tatil hocam. İdari tatillerde seminer devam eder. İdareciler de okula gider.


lutt
Şube Müdürü
30 Ekim 2023 00:20

......kandırıldık!!!!

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