Resmi tatillerde hizmet içi eğitim

Arkadaşlar bana resen bir okul içinde hizmet içi eğitim yazılmıştı. Yarın başlıyordu. Ama yarın okullar resmi tatil oldu. Yarın hizmet içi eğitim kurs olur mu? Hiçbir yerde bilgi bulamadım.

Arkadaşlar bana resen bir okul içinde hizmet içi eğitim yazılmıştı. Yarın başlıyordu. Ama yarın okullar resmi tatil oldu. Yarın hizmet içi eğitim kurs olur mu? Hiçbir yerde bilgi bulamadım.