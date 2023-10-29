Beraat kararının güvenlik sorusturmasina etkisi

Merhabalar. Şuan da biraz sıkıntıdayım. Geçmişte evlenme yolunda olduğum hatta nişan dahi yaptığımız ancak sonrasinda olumsuzluklar nedeniyle ilişkimizin bittiği kız arkadaşımın ifadeleri neticesinde hakkımda mahkeme süreci başladı. Mahkeme beraat kararı ile sonuçlandı. Şuan da kamuda işe girmek uzereyim. Hakkımdaki mahkeme kararının güvenlik soruşturmasına olumsuz bir yansıması olur mu. İnanın zor günler geciriyorum. Bilenler yardımcı olabilir mi

Merhabalar. Şuan da biraz sıkıntıdayım. Geçmişte evlenme yolunda olduğum hatta nişan dahi yaptığımız ancak sonrasinda olumsuzluklar nedeniyle ilişkimizin bittiği kız arkadaşımın ifadeleri neticesinde hakkımda mahkeme süreci başladı. Mahkeme beraat kararı ile sonuçlandı. Şuan da kamuda işe girmek uzereyim. Hakkımdaki mahkeme kararının güvenlik soruşturmasına olumsuz bir yansıması olur mu. İnanın zor günler geciriyorum. Bilenler yardımcı olabilir mi