KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ekim 2023 23:15
Beraat kararının güvenlik sorusturmasina etkisi
Merhabalar. Şuan da biraz sıkıntıdayım. Geçmişte evlenme yolunda olduğum hatta nişan dahi yaptığımız ancak sonrasinda olumsuzluklar nedeniyle ilişkimizin bittiği kız arkadaşımın ifadeleri neticesinde hakkımda mahkeme süreci başladı. Mahkeme beraat kararı ile sonuçlandı. Şuan da kamuda işe girmek uzereyim. Hakkımdaki mahkeme kararının güvenlik soruşturmasına olumsuz bir yansıması olur mu. İnanın zor günler geciriyorum. Bilenler yardımcı olabilir mi

E.Kayı Han
Editor
29 Ekim 2023 23:59

Bir sıkıntı olmaz rahat olun


akdeniz300
Aday Memur
30 Ekim 2023 00:07
Benimle birlikte asil olarak kazananlarin durumu belli oldu. Hatta yedekten kazananlar bile göreve başladı ben halen bekliyorum bu beni tedirgin etti. sağolun cevabiniz için
E.Kayı Han, 23 dk. önce

Bir sıkıntı olmaz rahat olun

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