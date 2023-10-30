Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Ekim 2023 00:05
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ SÖZLEŞME MAĞDURU OLMAYA BAŞLADI

Sese kulak verin. Doktor öğretim üyelerinin sözleşme sorunu artık motivasyonu mahvediyor. Gelecek kaygısı yaratıyor. Kimsenin gündeminde olmaması o kadar trajik ki. Tüm doktor öğretim üyelerini ilgilendiren bir mevzu.

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