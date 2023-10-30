Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Ekim 2023 00:29
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 30.10.2023 Tarihli Torpilli ilan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 30.10.2023 Tarihli ilanda öğretim görelisi ilanı halkla ilişkiler lisans mezunu olmak şartlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümüne öğretim görevlisi ilanına çıkmıştır (30.10.2023). ilan no ve linki: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/10/20231030-4-7.pdf

Yazık. TC kimlik nosu hariç adayı belirtmişler ve lisansı Tarih bölümü bile değil.

O kadar çok ki bu haklıszlıklar. rektrörlerin aldığı haklar hanesinden çıkar elbet...

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