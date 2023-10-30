Efendiler, yarın okulları tatil ilan ediyoruz...

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
kirada 5 bin TL den anlaştık.İstanbul bahçeşehir nasıl bir yer?'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Sürekli tehdit eden veli20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakTecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorumSadece Öğretmenlerin CumhuriyetiNeyi bekliyoruz hocam ?İdareci kadroları sıfırlama30 EKIM idarecilere de tatil mi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce