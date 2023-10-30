Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


30 Ekim 2023 01:25
Belediye ataması kadrolu mu ?
Gih , açıktan atama yoluyla yapılacaktır diyor ilanda. Kadro derecesi de vardı

Çok Yazılan Konular

Sözlük

mercedes'te tamirci çırağı dinlemek 1 Memurlar.Net 1 pastil 1 cumhuriyet 4 29.10.2023 1 şu an çalan şarkı 4 insana dert anlatılır mı 2 aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem 1 29 ekim 2923 2 kımıldamak 1

Son Haberler

Hapiste olduğu öğrenilen memurun görevine hangi maddeye göre son verilir?30 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları%1'den Başlayan oranlarla 50.000 TL kredi!İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldüCumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce