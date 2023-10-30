Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 01:42
Sahil güvenlik güvenlik soruşturması

Sahil güvenlik muğla destek personeli berber olarak asil kazandım ağustos 21 de evraklarımı teslim ettim ama aradığım zaman süreç devam ediyor diyorlar konu hakkında bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim.

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