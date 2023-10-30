KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 08:14
Thy mi mübaşirlik mi

İkisini de kazandım çok şükür.ancak kafam çok karıştı.sizce istanbulda thyde uzman yardımcısı olmak mı? Yoksa izmirde adliyede mübaşir olmak mı?lütfen yorum yapın işin içinden çıkamıyorum.


slm08
Daire Başkanı
30 Ekim 2023 08:55

kağıda yaz salla salla sonra çek birini


darkkinght
Aday Memur
30 Ekim 2023 09:06

hocam geç kamuya boşver özeli

Toplam 2 mesaj

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