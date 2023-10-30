Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 08:56
Hakem hastaneye ne zaman gidilmeli

Arkadaşlar şimdi rapor aldık diyelim beş gün bizi hakem hastaneye sevk etti karakol amiri fakat ben hastayım ayağa kalkamıyorum bu durumda raporumun bitiminde mi gitmeliyim mantıken hasta ilen gidemeyeceğime göre bunu kuralı maddesi nedir

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