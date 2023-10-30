Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 09:07
GİH Geçenler
psikiyatri hastalığı hariç diğer hastalıklardan D dilimi raporu alıp sivil memurluğa geçenler var mı

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