Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 09:31
Eğitim Kalitesinin Kötülüğünün Tek Sebebi PDR Servisidir (!)

Evet arkadaşlar, başlıkta okuduğunuz gibi tek suçlu PDR servisinde çalışan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlerdir. Matematik dersinde toplama ve çarpma yapamayan, Türkçe dersinde okumayı bilmeyen, Coğrafya dersinde Şanlıurfa hangi bölgede bilmeyen, Tarih dersinde cumhuriyeti kimin kurduğunu bilmeyen, Din dersinde peygamberlerin isimlerini bilmeyen, Felsefe dersinde Sokrates kimdir bilmeyen, Fizik dersinde Newton kimdir bilmeyen, Kimya dersinde elementleri bilmeyen, Biyoloji dersinde homo sapiens kavramını karıştıran, Edebiyat dersinde Divan nedir bilmeyen öğrenciler ve bunun gibi nice problemin tek sebebi PDR servisleridir. Yanlış duymadınız, bu forumda ve okullarda konuşan diğer tüm branştaki arkadaşlar haklıdır. MEB de işini hakkıyla yapmaktadır. Tek sorun psikolojik danışmanlardadır. ANLAYANA (!)

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