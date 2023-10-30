Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2023 10:07
cuma günü resmi tatil mi oluyor?

cuma-cumartesi-pazar


vatanın fedaisi
Aday Memur
30 Ekim 2023 10:53

hayır. cuma cumartesi olacak


fakir.adam
Şube Müdürü
30 Ekim 2023 10:55

o günün ücredide kesilmeli. 1 ayda 4 cuma olsa, 4 günlük ücred azalışı olabilir.

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