cuma günü resmi tatil mi oluyor?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
1.20 faizle konut kredisi2024 temmuz zammı yüksek gelecekKamuda Çayçılık, Temizlikçilik, evrak taşıyan yapan işçilere niye bu kadar fazla maaş veriliyor ?2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Ocakta refah payı gelebilirToplu sözleşme ile artan tazminatlar5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Benzin-Mazot Düşüşte :) 2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce