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Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 10:07
Memurlar Net biraz insaf !

ya lütfen reklamlar. net mi oldunuz naptınız hocam.... bir sayfayı açana kadar canımız çıkıyor :) önce ekran komple başka bir şeyle kaplanıyor, onu kapatıyoruz, sağdan bir hamle, sonra soldan bir hamle.... tamam kazanın, kazanmanız da lazım da, ülkemizin en çok tıklanan yerindesiniz, reklamın tarifesini ona göre ayarlayın bize de fırsat verin lütfen :)))))

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