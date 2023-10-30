Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 10:54
Eş Durumu Tayini

Eşimin ilk ataması, Eş durumu için dilekçe verdim , dilekçeniz değerlendiriliyor yazıyor, 1 ay oldu , Personel daire başkanlığını aradım Şubatı bulabilir diyorlar, Eş durumu tayinlerin de bu kadar geç mi açıklanıyor, tecrübeli meslek büyüklerim konuyu aydınlatabilir mi ?


Asil0666
Aday Memur
30 Ekim 2023 11:05

Bende eş durumundan tayin bekliyorum ağustosta verdim dilekçemi. Daireyi aradığımda sağlık ve eş durumlarını bir an önce açıklamaya çalışıyoruz dediler . İnşallah şubata kalmayız


Hector26
Aday Memur
30 Ekim 2023 11:09

İnşallah iki tarafta da ev zor oluyor

Asil0666, 2 saat önce

Bende eş durumundan tayin bekliyorum ağustosta verdim dilekçemi. Daireyi aradığımda sağlık ve eş durumlarını bir an önce açıklamaya çalışıyoruz dediler . İnşallah şubata kalmayız

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