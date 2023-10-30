Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 11:10
Can güvenliği ve sağlık özrü.

Can güvenliği nedeniyle özür atamasından başka ile giden öğretmen tekrar eski iline dönebilir mi es durumu veya sağlık özrü ile

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