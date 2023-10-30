Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 11:10
Okulların tatil edilmesi ve idari izin

30 ekim 2023 tarihinde okulların tatil edilmesiyle , yöneticilerin ve öğretmenlerin idari izinli olduğuna dair yazı geldi. Okulda çalışan diğer memur ve hizmetliler de izinli mi olmuş oluyor?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ekim 2023 11:21

Memur ve hizmetliler pazar günü mesai de olmadığı için tatil değil


MuaLLim_01
Memur
30 Ekim 2023 11:30

idari izinde minimum personel ile okullar açık kalır. hangi personelin kurumda kalıp okulu açacağını, okul idaresi belirler.

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