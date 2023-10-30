Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 11:10
7433 KADROLU PERSONEL HİZMET BİRLEŞTİRME TAYİN HAKKI

Arkadaşlar merhaba EŞİM 7433 SAYILI KANUN İLE KADROYA GEÇTİ HİZMET BİRLEŞTİRME YAPMASI HALİNDE BUNUN TAYİN OLMAYA ETKİSİ OLABİLİRMİ 3 YIL TAYİN HAKKI YOK NORMALDE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

Çok Yazılan Konular

Heyet raporunda maaş kesintisi?Tayin hakkındaSözleşmeli memur kadrolu başka memurluğa başvuru yapabilir miİstifa süreci4B Destek Personelinin 4B Büro Personeline geçişi3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım EdinMemurun 2 istifa hakkıKadroya Geçemedim

Sözlük

ve bando hala matildanın valsini çalıyordu 1 Moğolistan 2 29 ekim 2923 2 cumhuriyet 4 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 1 bütün kuşlar vefasız 1 maddi imkansızlık 1 şu an çalan şarkı 4 insana dert anlatılır mı 2 pastil 2

Son Haberler

Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyorAvrupa gaz fiyatları yükselişteTBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladıEKK açıklamasından: YTAK, hedeflere uyumlu şekilde tasarlanacak'Ev işçileri' raporu: Yüzde 80'i kayıt dışı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce