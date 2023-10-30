Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 11:13
7433 KADROLU PERSONEL HİZMET BİRLEŞTİRME TAYİN HAKKII

Arkadaşlar merhaba eşim 7433 sayılı kanun ile kadroya geçti ben farklı bakanlıkta sözleşmeli personel olduğum için tayin olamıyor yanıma 3 yıl dolması gerekiyor hizmet birleştirm yaparsa buda görevden sayılırmı tayin işini etkilermi bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.


arif00625
Aday Memur
30 Ekim 2023 11:14

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