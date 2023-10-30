Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 11:32
Sözleşmeli tayin. Sağlık tayini.

06.07.2021 tarihinde ben sözleşmeli olarak atandım 17.04.2023 tarihinde kadroya geçtim. Benim normal şartlar da tayin istemem için zorunlu bekleme sürem ne kadar ve ben sağlık mazareti tayini istedim ben Nusaybinde çalışıyorum Mardin merkezde onkoloji bölümü olduğu için gitmek istediğim yere tayin istedim red verdiler. Acaba mahkemeye gitmeli miyim sonuçta ben ilçede çalışıyorum onlar il merkezde tedavi olacağın bölüm var diye Red verdiler

Çok Yazılan Konular

Heyet raporunda maaş kesintisi?Tayin hakkındaSözleşmeli memur kadrolu başka memurluğa başvuru yapabilir miİstifa süreci4B Destek Personelinin 4B Büro Personeline geçişi3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım EdinMemurun 2 istifa hakkıKadroya Geçemedim

Sözlük

29 ekim 2923 2 paylaş benimle 2 insana dert anlatılır mı 2 sürreal 1 pastil 2 tedrici 1 aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem 2 afgan pilavı 1 Bugün olanlar 1 cumhuriyet 4

Son Haberler

Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyorAvrupa gaz fiyatları yükselişteTBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladıEKK açıklamasından: YTAK, hedeflere uyumlu şekilde tasarlanacak'Ev işçileri' raporu: Yüzde 80'i kayıt dışı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce