Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 11:47
İlk şarkta askerlik

İlk şarkta iken askere giden ve 6 ay askerlik yapıp, göreve başlayan ve 2 yıllık yerde 2.5 yıl kalan kişi 2.şarktan muaf olur mu

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