Merhaba arkadaşlar Sağlık myo diplomam var yurtdışında bir yıl çalışmayı deneyeceğim Bunun için ücretsiz izin veya istifa Edip üç yıl içerisinde geri dönmek gibi bir düşüncem var daha önce deneyen var mı

Merhaba arkadaşlar Sağlık myo diplomam var yurtdışında bir yıl çalışmayı deneyeceğim Bunun için ücretsiz izin veya istifa Edip üç yıl içerisinde geri dönmek gibi bir düşüncem var daha önce deneyen var mı