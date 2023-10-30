Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 12:11
ücretsiz izin veya istifa
Merhaba arkadaşlar Sağlık myo diplomam var yurtdışında bir yıl çalışmayı deneyeceğim Bunun için ücretsiz izin veya istifa Edip üç yıl içerisinde geri dönmek gibi bir düşüncem var daha önce deneyen var mı

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Sizce ne yapmalıyım dayanamıyor bünyemev almak isteyenler için 2.87 acil ! atışlarda işitme kaybı çınlamaGörevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve yayma98/B den ihraç olanlar.Psikolojik bunalım istifaSavcıya karşı eli cebinde olmakBingöl hakkında bilgi???

Sözlük

sürreal 1 bütün kuşlar vefasız 1 Moğolistan 2 tedrici 1 29 ekim 2923 2 düdüklü çaydanlık 1 Bugün olanlar 1 tsm 1 şu an çalan şarkı 4 afgan pilavı 1

Son Haberler

Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyorAvrupa gaz fiyatları yükselişteTBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladıEKK açıklamasından: YTAK, hedeflere uyumlu şekilde tasarlanacak'Ev işçileri' raporu: Yüzde 80'i kayıt dışı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce