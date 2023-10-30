KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 12:41
Hukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?

Hukuk fakültesinden yeni mezun oldum, en büyük idealim hakim ya da savcı olmak, bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorum, birtakım kaynak ve makaleler inceliyorum, bazı hocaların açıklamalarını dinliyorum, youtube'da bazı videolar izliyorum özellikle de youtube'da eski bir hakimin halen görevde olan bir savcıyla olan röportajını izledim de bazı mesleki tespitleri oldukça ilgimi çekti.

Hakkaten güzel bir video olmuş, savcı beyin özellikle değindiği konulardan biri olan sivil vatandaş ile olan mesafe konusuna gelecek olursak tespitleri son derece yerinde çünkü bizim insanimizin duygusal refleksleri çok fazla olduğundan bir zaman sonra bazı şeyler alışkanlık ve istismar boyutlarına gelebiliyor özellikle de küçük ve kırsal bölgelerde savcı-hakim ile vatandaş ilişkisi şehir hayatına göre daha esnek, türkiye'nin ücra köşelerindeki bir kasaba adliyesinde sıradan vatandaşın bile adliyeden içeri girip elini kolunu sallaya sallaya bir hakimin makam odasına girmesi çok kolay ama i&#775;stanbul anadolu adliyesi gibi türkiye'nin en büyük, en önemli, en konforlu ve çok sıkı korunan bir adliyesiyse zaten ulasabilmeniz neredeyse mümkün değil, anlayacağınız bakana ulaşmak kadar zor, adliyeden içeri girerken kemerinizi hatta cebinizdeki bozuk parayı bile çıkarttırıyorlar, dedektörler en küçük bir nesneye bile aşırı duyarlı, x-ray cihazları neredeyse o an yediğiniz yemeği bile midenizde görüntüleyebiliyor, adliye içerisinde her yerde güvenlik kordonları var, heryerde güvenlik kameraları var, bırakın hakim ya da savcının makam odasına girmeyi bir mahkeme ya da savcılık kalemine bile girebilmek için ilk önce ön bürolardan sıra numarası alıp bekliyorsunuz, sıranız geldiğinde ön büro size kayıt açıyor, elinize verilen kağıtla danışmaya gidiyorsunuz, danışmada ki memurda elinizdeki kağıda bakıyor eğer okeylerse güvenliğe yönlendiriyor, güvenlikte sizi kaleme gönderiyor zaten hakim, savcı ve kalem odaları adliyede özel olarak bölümlendirilmiş öyle ki daha adliyenin caddesine yaklastiginizda polis sizi çevirip kimliğinize gbt nize bakmaya çalışıyor ki bunlar aslında ülkemiz şartlarında olması çok doğru şeyler. o bakımdan da küçük bir bölgede hakim ya da savcıların bu anlamda sorumluluğu çok daha fazla olmalı çünkü çarşıda pazarda çok fazla samimi olduğu esnaf ya da vatandaş yarın öbür gün bir suça karışıp karşısına şüpheli ya da sanık olarak çıktığında görevini sağlıklı yapamayacak hale gelir hatta vatandaş ya da vatandaşın yakınları tarafından birtakım baskı ve tehditlere maruz kalır hatta can güvenliği bile tehlikeye düşer, bunun içinde bu tarz kötü senaryoları bertaraf etmek için o ince çizgiyi baştan çok iyi ayarlamak gerekir. türkiye şartlarında hukukçu olmak, kanunları uygulamak, güvenliği, huzuru sağlamak ve asayişi korumak çok zor ve sorumluluğu oldukça ağır kaldı ki sonucta hakimde olsa savcıda olsa insanoğlu.

https://www.youtube.com/watch?v=EyJGGLd6DW8


esreffgr
30 Ekim 2023 12:43

İnsanoğlu adeta bir saatli bomba gibidir, çok farklı bir doğası vardır, bugün en iyi, en merhametli, en düzgün, en güvenilir dediğiniz bir insan dahi yarın bir bakıyorsunuz canavara dönüşebiliyor, kişisel çıkarlar, ihtiras ve egolar sözkonusu olduğunda, birtakım boşluklardan kendisine yol yapabiliyor, başka bir insan hatta toplum için tehdit oluşturabiliyor. bir aslan bir zebrayı boğazladığında tabiat kanunu deniyor ama bir insan başka bir insanı çıkarı için katlettiğinde adı cinayet suçu oluyor, evet hayvanlarda yaşayabilmek ve ayakta kalabilmek için başka bir hayvanın hayatına son vermek durumunda kalıyor çünkü hayvansal bir içgüdü için farklı bir alternatif yok oysa ki insan tarih boyunca sahip olduğu akıl, mantık ve düşünme gücü sayesinde sosyal, kültürel, toplumsal, hukuksal, bürokratik belli disiplinler kurgulayabilmiş, toplumsal düzenler oluşturabilmiş, birtakım kurallar belirleyebilmiş, devlet yapıları kurabilmiş, böylelikle hukuk ve güvenlik devlet gücüyle korunup sağlanagelmiştir. Bu şartlar altında insanlar yaşabilmek, ayakta kalabilmek ve kendilerine istediği konforu sağlayabilmek için diğer insanlar ve toplum için emek vererek, fayda yaratarak toplumsal dayanışma örgüsüne katılım sağlayıp karşılığını almak durumundadır.

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Hukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?

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