Hukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?

Hukuk fakültesinden yeni mezun oldum, en büyük idealim hakim ya da savcı olmak, bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorum, birtakım kaynak ve makaleler inceliyorum, bazı hocaların açıklamalarını dinliyorum, youtube'da bazı videolar izliyorum özellikle de youtube'da eski bir hakimin halen görevde olan bir savcıyla olan röportajını izledim de bazı mesleki tespitleri oldukça ilgimi çekti.

Hakkaten güzel bir video olmuş, savcı beyin özellikle değindiği konulardan biri olan sivil vatandaş ile olan mesafe konusuna gelecek olursak tespitleri son derece yerinde çünkü bizim insanimizin duygusal refleksleri çok fazla olduğundan bir zaman sonra bazı şeyler alışkanlık ve istismar boyutlarına gelebiliyor özellikle de küçük ve kırsal bölgelerde savcı-hakim ile vatandaş ilişkisi şehir hayatına göre daha esnek, türkiye'nin ücra köşelerindeki bir kasaba adliyesinde sıradan vatandaşın bile adliyeden içeri girip elini kolunu sallaya sallaya bir hakimin makam odasına girmesi çok kolay ama i̇stanbul anadolu adliyesi gibi türkiye'nin en büyük, en önemli, en konforlu ve çok sıkı korunan bir adliyesiyse zaten ulasabilmeniz neredeyse mümkün değil, anlayacağınız bakana ulaşmak kadar zor, adliyeden içeri girerken kemerinizi hatta cebinizdeki bozuk parayı bile çıkarttırıyorlar, dedektörler en küçük bir nesneye bile aşırı duyarlı, x-ray cihazları neredeyse o an yediğiniz yemeği bile midenizde görüntüleyebiliyor, adliye içerisinde her yerde güvenlik kordonları var, heryerde güvenlik kameraları var, bırakın hakim ya da savcının makam odasına girmeyi bir mahkeme ya da savcılık kalemine bile girebilmek için ilk önce ön bürolardan sıra numarası alıp bekliyorsunuz, sıranız geldiğinde ön büro size kayıt açıyor, elinize verilen kağıtla danışmaya gidiyorsunuz, danışmada ki memurda elinizdeki kağıda bakıyor eğer okeylerse güvenliğe yönlendiriyor, güvenlikte sizi kaleme gönderiyor zaten hakim, savcı ve kalem odaları adliyede özel olarak bölümlendirilmiş öyle ki daha adliyenin caddesine yaklastiginizda polis sizi çevirip kimliğinize gbt nize bakmaya çalışıyor ki bunlar aslında ülkemiz şartlarında olması çok doğru şeyler. o bakımdan da küçük bir bölgede hakim ya da savcıların bu anlamda sorumluluğu çok daha fazla olmalı çünkü çarşıda pazarda çok fazla samimi olduğu esnaf ya da vatandaş yarın öbür gün bir suça karışıp karşısına şüpheli ya da sanık olarak çıktığında görevini sağlıklı yapamayacak hale gelir hatta vatandaş ya da vatandaşın yakınları tarafından birtakım baskı ve tehditlere maruz kalır hatta can güvenliği bile tehlikeye düşer, bunun içinde bu tarz kötü senaryoları bertaraf etmek için o ince çizgiyi baştan çok iyi ayarlamak gerekir. türkiye şartlarında hukukçu olmak, kanunları uygulamak, güvenliği, huzuru sağlamak ve asayişi korumak çok zor ve sorumluluğu oldukça ağır kaldı ki sonucta hakimde olsa savcıda olsa insanoğlu.

https://www.youtube.com/watch?v=EyJGGLd6DW8