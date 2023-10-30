Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 13:10
Sozlesmeliden kadroluya geçiş
2022 kpss puanı ile gsbye sözleşmeli atandım yine aynı puanla adalet bakanlığının kadrolu alımının mülakatına girmiştim ancak bu alım daha yeni sonuçlandı şuan sözleşmeli olduğum için adalet bakanlığının kadrolu alımına atanabilir miyim

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