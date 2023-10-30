Sözleşmeliden kadroluya geçiş

2022 kpss puanı ile gsbye sözleşmeli atandım yine aynı puanla adalet bakanlığının kadrolu alımının mülakatına girmiştim ancak bu alım daha yeni sonuçlandı şuan sözleşmeli olduğum için adalet bakanlığının kadrolu alımına atanabilir miyim

2022 kpss puanı ile gsbye sözleşmeli atandım yine aynı puanla adalet bakanlığının kadrolu alımının mülakatına girmiştim ancak bu alım daha yeni sonuçlandı şuan sözleşmeli olduğum için adalet bakanlığının kadrolu alımına atanabilir miyim