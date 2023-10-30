KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 13:14
Sözleşmeliden kadroluya geçiş
2022 kpss puanı ile gsbye sözleşmeli atandım yine aynı puanla adalet bakanlığının kadrolu alımının mülakatına girmiştim ancak bu alım daha yeni sonuçlandı şuan sözleşmeli olduğum için adalet bakanlığının kadrolu alımına atanabilir miyim

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Ekim 2023 14:00

Sözleşmeli kadrolu arası geçişler genel olarak mümkündür.

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