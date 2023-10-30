Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 14:03
Becayiş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4b sözleşmeli destek personeli Ankara'dan İstanbul veya Samsun'a becayiş yapmak isteyen var mı

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