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Editörler : oto-danisman-expert


30 Ekim 2023 15:53
İstanbul Bahçelievler'de eşyalı kiralık ev

Arkadaşlar 1+1 eşyalı. Memura verilecek. Bahçelievler Cumhuriyet mahallesi yüksek giriş. Yeni bina. Bekar için uygundur. Koltuk ve yatak sıfır. WhatsApp tan yazana fotoğrafları atarım. Sadece 1 gün geçerli yarın emlakciya vereceğim. 05543099771


Drjacob
Aday Memur
30 Ekim 2023 16:24

kirası ?


fatihkesan
Aday Memur
30 Ekim 2023 18:11

11.000

Drjacob, 2 saat önce

kirası ?

Toplam 2 mesaj

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