Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 15:56
Açıkta kesilen 3/1 maaşı nasıl geri alırım?

Merhabalar.Adli bir soruşturmadan dolayı 8 ay açığa alındım.(mağlum konu değil.) Yaklaşık 3 ay öncede kovuşturmaya yer yoktur kararı alıp göreve başladım. Açıkta olduğum süre boyunca kesilen paramı faizi ile isteyen bir dilekçe yazdım. Bana geri dönüş olarak faiz ödemesi yoktur ve idari soruşturmanında tamamlanması gerekiyor ondan sonra ödeme yapılacak diye dönüş geldi. Yaklaşık 11 aydır idari soruşturmadan hiç bir haber yok.ben soruyorum sadece devam ediyor ve müfettişte diye cevap alıyorum. Bu içerde kalan paramı idarenin keyfine bırakmadan nasıl alabilirim. Mahkemeye mi gitmem gerekiyor.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


Dunkırk
Memur
30 Ekim 2023 16:14
icra yolu ile temin edebilirsiniz tarafınıza yatırılır

Kimsesizpolis.
30 Ekim 2023 16:47

Nasıl yapabilirim tam bilgilendirme yapabilir misiniz

Dunkırk, 2 saat önce
icra yolu ile temin edebilirsiniz tarafınıza yatırılır

Dunkırk
Memur
30 Ekim 2023 16:54
ilk önce il emniyet müd. strateji şube müdürlüğüne ilgili konu ile ilgili durumunuzu belirtir açık ve net bir dilekçe yazın (ebys üzerinden) gelen cevap büyük bir ihtimal olumsuz olacaktır dilekçeniz ile icra mahkemesine ilhamlı dava açacasınız dava sonrası 1 hafta içinde paranız belirttiğiniz ibana 1 hafta içinde yatar
Kimsesizpolis., 1 saat önce

Nasıl yapabilirim tam bilgilendirme yapabilir misiniz


Kimsesizpolis.
30 Ekim 2023 17:23

Çok Teşekkürler. Peki dava uzun sürer mi bilgin varmı devrem

Toplam 4 mesaj

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