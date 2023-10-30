Açıkta kesilen 3/1 maaşı nasıl geri alırım?

ilk önce il emniyet müd. strateji şube müdürlüğüne ilgili konu ile ilgili durumunuzu belirtir açık ve net bir dilekçe yazın (ebys üzerinden) gelen cevap büyük bir ihtimal olumsuz olacaktır dilekçeniz ile icra mahkemesine ilhamlı dava açacasınız dava sonrası 1 hafta içinde paranız belirttiğiniz ibana 1 hafta içinde yatar

ilk önce il emniyet müd. strateji şube müdürlüğüne ilgili konu ile ilgili durumunuzu belirtir açık ve net bir dilekçe yazın (ebys üzerinden) gelen cevap büyük bir ihtimal olumsuz olacaktır dilekçeniz ile icra mahkemesine ilhamlı dava açacasınız dava sonrası 1 hafta içinde paranız belirttiğiniz ibana 1 hafta içinde yatar