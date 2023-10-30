KPSS İÇİN İŞTEN AYRILDIM

Üç yıldır çalıştığım özel sektörü bıraktım KPSS çalışmak için temelim yoktu ve bir yıl yeterli olur diye düşündüm ancak düşündüğüm gibi olmadı her gün evde canım çok darlanıyor çok fazla yanlışım çıkıyor dershane fiyatları çok pahalı ve hayatta problemlerim üstüste geldi bu dönemde çok zor geçiyor günler ne umudum kaldı ne de başka bir şey benim gibi olan var mı nasıl atlatabilirim gerçekten fikri olan var mı

Üç yıldır çalıştığım özel sektörü bıraktım KPSS çalışmak için temelim yoktu ve bir yıl yeterli olur diye düşündüm ancak düşündüğüm gibi olmadı her gün evde canım çok darlanıyor çok fazla yanlışım çıkıyor dershane fiyatları çok pahalı ve hayatta problemlerim üstüste geldi bu dönemde çok zor geçiyor günler ne umudum kaldı ne de başka bir şey benim gibi olan var mı nasıl atlatabilirim gerçekten fikri olan var mı