KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 16:14
KPSS İÇİN İŞTEN AYRILDIM
Üç yıldır çalıştığım özel sektörü bıraktım KPSS çalışmak için temelim yoktu ve bir yıl yeterli olur diye düşündüm ancak düşündüğüm gibi olmadı her gün evde canım çok darlanıyor çok fazla yanlışım çıkıyor dershane fiyatları çok pahalı ve hayatta problemlerim üstüste geldi bu dönemde çok zor geçiyor günler ne umudum kaldı ne de başka bir şey benim gibi olan var mı nasıl atlatabilirim gerçekten fikri olan var mı

maceracı1987
Şef
30 Ekim 2023 16:41

bu süreç evet psikolojik olarak yorucu ama sabrederek ve azimle çalışarak üstesinden gelebilirsiniz.. hangi bölüm mezunusunuz? youtube da ders videoları izleyerek dershaneye gitmeden de yüksek puan alabilirsiniz diye düşünüyorum.


mkarey10
Şef
30 Ekim 2023 16:44

öncelikle dershane konusunu geçin. İradesi çok zayıf bir kişi iseniz gidin tabi ama artık her şey elimizin altında. Dershaneler sanala geçmiş durumdayken bunun yakınması bana boş geliyor. Atama puanlarınız inşaat müh, mimar gibi üst sınırlarda değilse temelsiz dahi olsanız bir senede istenen puanı alabilirsiniz. Sınava kaç ay var siz şimdiden umudum kalmadı demişsiniz bunu da anlamak zor. İlk başlarda gereğinden fazla yanlışınız çıkabilir. Not alarak çalıştıysanız o notları tekrar edin. Soru çözmeye başladığınızda hataları, denemelerde yaptığınız yanlışları da not alın. Bir süre sonra göreceksiniz ki netleriniz birden yükselecek ve daha da düşmeyecek. Bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Zaten konular belli, ne kadar farklı sorulabilir ki? Planınızı yapın ve plana sadık olun. Canınızı da çok sıkmayın. Çok bunaldığınızda açın bir dizi, anime, film izleyin. Gerekirse 1-2 gün ara verin.

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