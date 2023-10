KPSS İÇİN İŞTEN AYRILDIM

öncelikle dershane konusunu geçin. İradesi çok zayıf bir kişi iseniz gidin tabi ama artık her şey elimizin altında. Dershaneler sanala geçmiş durumdayken bunun yakınması bana boş geliyor. Atama puanlarınız inşaat müh, mimar gibi üst sınırlarda değilse temelsiz dahi olsanız bir senede istenen puanı alabilirsiniz. Sınava kaç ay var siz şimdiden umudum kalmadı demişsiniz bunu da anlamak zor. İlk başlarda gereğinden fazla yanlışınız çıkabilir. Not alarak çalıştıysanız o notları tekrar edin. Soru çözmeye başladığınızda hataları, denemelerde yaptığınız yanlışları da not alın. Bir süre sonra göreceksiniz ki netleriniz birden yükselecek ve daha da düşmeyecek. Bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Zaten konular belli, ne kadar farklı sorulabilir ki? Planınızı yapın ve plana sadık olun. Canınızı da çok sıkmayın. Çok bunaldığınızda açın bir dizi, anime, film izleyin. Gerekirse 1-2 gün ara verin.