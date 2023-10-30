Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 16:55
İkamete bakılmaksızın görevlere yazılma

Arkadaşlar sizin de başınıza geliyor mu?Üsküdar görevleri Ayasofya görevleri gibi sabit görevlerden bahsediyorum öyle miting gösteri falan değil


Dead.588
Memur
30 Ekim 2023 17:01

Pendikten, Esenyurt tan buralara görev yazıyorlar mağdur oluyoruz kendi imkânlarımızla geliyoruz yollarda perişan oluyoruz adamlar sormadan yazıyorlar

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