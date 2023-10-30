Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 17:08
SGK DESTEK PERSONELI/TEMIZLIK MAAŞ
2023/6 ile temzilik personeli olarak atananlar ne kadar maaş ile baslar tahmini bilgisi olan varmidir?

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