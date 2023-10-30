Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


30 Ekim 2023 17:09
sgk destek personeli/temizlik maaş
2023/6 ile atandim maaslar ortalama nedir?

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