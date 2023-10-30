Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 17:10
sgk destek personeli/temizlik maaş
4b temizlik personeli maaslari ortalama nedir ?

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