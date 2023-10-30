Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2023 17:13
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı

44 bin tl olmuş, memurlar net haberi, yorumsuz..


Frambuazlıpasta
Aday Memur
30 Ekim 2023 17:19

Sürekli yok müjde gelecek, yok şu kadar zam alacağız diyip duruyorsunuz, hesap kitap yapıyorsunuz, hangi hesabı yaparsanız yapın her halükarda maaşımız yoksulluk sınırının altında

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