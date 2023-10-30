Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 17:16
Yeni yoksulluk sınırı

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin tl, başöğretmen ek dersi ile birlikte yoksulluk sınırının çok çok altında


Frambuazlıpasta
Aday Memur
30 Ekim 2023 17:20

Bir öğretmen tek çalışarak yoksulluk sınırının altonda kalmaması gerekir

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