kamuda diş hekimi olarak çalışan biri kendi alanında doktora yaptıktan sonra (dus değil doktora) ünvan değişikliği kurası ile uzman diş tabibi olarak göreve devam edebilir mi? edemezse ünvan değişikliği tam olarak ne oluyor ne sağlıyor

kamuda diş hekimi olarak çalışan biri kendi alanında doktora yaptıktan sonra (dus değil doktora) ünvan değişikliği kurası ile uzman diş tabibi olarak göreve devam edebilir mi? edemezse ünvan değişikliği tam olarak ne oluyor ne sağlıyor