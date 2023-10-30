Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 17:49
ünvan değişikliği
kamuda diş hekimi olarak çalışan biri kendi alanında doktora yaptıktan sonra (dus değil doktora) ünvan değişikliği kurası ile uzman diş tabibi olarak göreve devam edebilir mi? edemezse ünvan değişikliği tam olarak ne oluyor ne sağlıyor

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