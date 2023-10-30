Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 18:46
Geçmek bilmeyen hastalık

Arkadaşlar sizin okullarınızda da böyle bir durum var mı? Bir türlü iyileşemiyoruz. Öğrenciler hasta bizler hastayız. Pandemide bile böyle olduğunu hatırlamıyorum. Çok yatalak değiliz ama uzun sürüyor. Sizce?


neron01
Aday Memur
30 Ekim 2023 19:03

3 haftadır gribim ,ateş geçti ama öksürük ve burun akıntısı devam ediyor


melcea
Genel Müdür
30 Ekim 2023 19:18

Yok.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
30 Ekim 2023 19:48

3 haftadır anca iyileşmeye başladım. 2 haftadır geçmedi. en son geçen hafta antibiyotiğe başladım. anca geçiyor şu an. öksürmekten beter oldu ciğerlerim. burnum da cabası.


edebiyatci22
Başbakan Müsteşarı
30 Ekim 2023 20:04

Bir tek ben mi atlatamıyorum diyordum. 2 hafta önce şiddetli boğaz ağrısı ile uyandım, baş ağrısı ateş, vücut kırgınlığı derken 3.haftaya giriyorum halen burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gitmedi üstelik antibiyotik kullandım, c vitamini serumları, ilaçlar buna rağmen geçmedi

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