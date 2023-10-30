Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 18:51
kurumlar arası geçiş
kadrolu memur sağlık bakanlığına nasıl geçebilir 2 tane önlisans sağlık diplomam da mevcut bilgisi olan paylaşabilir mi ?

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