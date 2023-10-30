Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2023 19:19
ünvan değişikliği
diş hekimi doktora yaptıktan sonra (dus değil doktora) ünvan değişikliği kurasıyla uzman diş tabibi olarak kamuda çalışmaya devam edebilir mi?

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