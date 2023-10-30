Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2023 19:20
2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?

Arkadaşlar benim tahminim yüzde 50 zam ile asgari ücret yaklaşık 17 bin lira olacak. Tabi bundan sonra temmuzda asgari ücrete zam hayal. Bu ocaktan sonra da yüksek zam zor gelir. Bence bu asgari ücretin son yüksek zammı olacak.


Kumrukardelen
Şef
30 Ekim 2023 19:32

En fazla yüzde 40 verirler asgari ücrete.

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