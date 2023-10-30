Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


30 Ekim 2023 19:34
Yhs

Arkadaşlar yhs nin kalkmasıyla ilgili yeni gelişme varmı önümüzde yerel seçimler var etki yaparmi sizce

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