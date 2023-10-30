Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 19:43
2023 Kasım ayı eş durumu tayini

Herkese selamlar.

Aşağıda bıraktığım linkte de görüldüğü üzere mazeret tayini takviminde 2023 Kasım ayı için bir tayin planı gözükmüyor. Ancak her sene Kasım ayında da mazeret tayini dönemi olmuş daha önce.

Şimdi sorum şu ki bu Kasım ayında kesin olarak mazeret tayini açılacak mı? Buna nereden bakabiliyoruz? Net tarih belirli mi?

https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/311020221432022023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bakanl%C4%B1k%20ve%20Komisyon%20Atamal%C4%B1%20Personelin%20Naklen%20Atama%20Takvimi.pdf

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