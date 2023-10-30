Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ekim 2023 20:20
Doğum izni bilgi yardımmmm

Merhaba

29 haftalık hamileyim.

38. Haftada doğumum gerçekleşecek. Doktorum o şekilde bilgi verdi.

37 de izne ayrılmayı düşünüyorum.

37 izne ayrılıp 38 de doğum gerçekleşirse aylıksız iznimi

Doğumdan sonra 15 hafta ( 37 ayrıldığım için 1 haftam doğum öncesi kullanılmış oluyor.)olacak şekildedir izin kullanma hakkım oluyor mu?

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