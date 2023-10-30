mezun olduğumda bu hesabı açtım. bir yandan da kpss kasarak burayı takip etmeye devam ettim. bugün hesabımı yeniden açtım. 2 yıl olmuş atanalı. işsizlikle ilgili açtığım konuları okudum. şu an yeni bir hayat kurmam için yapılan baskılarla uğraşıyorum. anladım ki insan derdi hiç bitmiyor. sürekli bir hedef koyuyor o hedefe ulaşana kadar üzülüyor emek veriyor ulaştıktan sonra bir süre mutluluk. sonra yine bir hedef yine bir emek yine üzüntü. bu döngü hiç bitmiyor. ama anladım ki döngünün en yorucu bitirici kısmı işsizlikmiş. allah bu yolda emek verenin emeğini boşa çıkarmasın

mezun olduğumda bu hesabı açtım. bir yandan da kpss kasarak burayı takip etmeye devam ettim. bugün hesabımı yeniden açtım. 2 yıl olmuş atanalı. işsizlikle ilgili açtığım konuları okudum. şu an yeni bir hayat kurmam için yapılan baskılarla uğraşıyorum. anladım ki insan derdi hiç bitmiyor. sürekli bir hedef koyuyor o hedefe ulaşana kadar üzülüyor emek veriyor ulaştıktan sonra bir süre mutluluk. sonra yine bir hedef yine bir emek yine üzüntü. bu döngü hiç bitmiyor. ama anladım ki döngünün en yorucu bitirici kısmı işsizlikmiş. allah bu yolda emek verenin emeğini boşa çıkarmasın