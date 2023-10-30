KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 20:46
BEKÇİ TEMEL EĞİTİMİ

Arkadaşlar hala 2022\1 eğitime gitmeyenler var hiç bir duyumu olan bilgisi olan yok mu ?

Çok Yazılan Konular

Pomem sağlıkErzincan pomem

Sözlük

tedrici 1 kamusal nezaket 1 cumhuriyet 4 sürreal 1 29 ekim 2923 1 Hiyerokratik 1 şu an çalan şarkı 2 mauro icardi 1 düdüklü çaydanlık 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Konya'da bir şüpheli, polisin silahını almak isterken vurulduTekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldüKocaeli Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri'nden dikkat çeken kampanyaCan Atalay Davasında Mahkeme kararı belli olduBakan Koca'dan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanmasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce