Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2023 20:48
4b liyken başka alıma başvurmak

şimdi arkadaşlar bir kurumda destek personeli olarak çalışmaktayım merak ettiğimse

lise mezunuyum

puanım hala geçerli

Eğer farklı pozisyonlarda alım olursa başvurabiliyor muyum

herhangi bir yaptırımı vs. var mı

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