Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**



Kapalı
30 Ekim 2023 20:48
Evlilik Siteleri Bir Alternatif mi?

Geçtiğimiz günlerde bir kızla tanışmak için birkaç evlilik sitesine üye oldum, kendime iyi bir profil hazırladım, binlerce bayan üyeye tanışma mesajı gönderdim, mesaj gönderdiğim bayan üyelerin yüzde 90'ı mesajımı okumalarına, profilimi ziyaret etmelerine rağmen dönüş yapmadı. Durumun bu şekilde olmasında en belirgin 2 ihtimal karşıma çıkıyor ya bayan üyeler profilime girip fotolarıma bakıp iyi bir elektrik alamıyorlar yani çirkin ve tipsiz olduğuma karar veriyorlar ya da evlilik siteleri hakkaten para tuzağı ve para tırtıklamak için bir tertibin içine dahil ediliyorum gerçi öyle çirkin biriside değilimdir hatta fotojenikte bir yapım var.

Siz ne diyorsunuz bu duruma, var mı içinizde evlilik siteleriyle ilişkisi olan?

Çok Yazılan Konular

Nevi Şahsına MünhasırBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Gececi tayfa Son iki harften kelime bulma oyunuKendime park yapıcam..kumda oynıcam...28.10 VapuruRuh halinizi etkileyen şarkılarBoşanmalar neden arttı?En mutlu evlilik nasıl olur?Hiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfen

Sözlük

aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem 1 gheorghe hagi 1 sürreal 1 mustafa kemal atatürk 3 kamusal nezaket 1 Bugün olanlar 1 paylaş benimle 2 29 ekim 2923 1 pastil 2 ve bando hala matildanın valsini çalıyordu 1

Son Haberler

Konya'da bir şüpheli, polisin silahını almak isterken vurulduTekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldüKocaeli Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri'nden dikkat çeken kampanyaCan Atalay Davasında Mahkeme kararı belli olduBakan Koca'dan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanmasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce