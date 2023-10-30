Evlilik Siteleri Bir Alternatif mi?

Geçtiğimiz günlerde bir kızla tanışmak için birkaç evlilik sitesine üye oldum, kendime iyi bir profil hazırladım, binlerce bayan üyeye tanışma mesajı gönderdim, mesaj gönderdiğim bayan üyelerin yüzde 90'ı mesajımı okumalarına, profilimi ziyaret etmelerine rağmen dönüş yapmadı. Durumun bu şekilde olmasında en belirgin 2 ihtimal karşıma çıkıyor ya bayan üyeler profilime girip fotolarıma bakıp iyi bir elektrik alamıyorlar yani çirkin ve tipsiz olduğuma karar veriyorlar ya da evlilik siteleri hakkaten para tuzağı ve para tırtıklamak için bir tertibin içine dahil ediliyorum gerçi öyle çirkin biriside değilimdir hatta fotojenikte bir yapım var.

Siz ne diyorsunuz bu duruma, var mı içinizde evlilik siteleriyle ilişkisi olan?