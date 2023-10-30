Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2023 21:22
söylenti
bakanlık mülakatlarda adil davranıp yazılı puanları ile eşit puan vermek isterken malum sendika bu duruma karşı çıkıyormuş diyorlar ne kadar doğru bilemem?????

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