KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Ekim 2023 21:46
Dış Kaynak Subaylık Sağlık Raporu D (1) ve D (2) Göz Hastalıkları

Merhabalar, dış kaynak subay alımı için sağlık raporunda sadece göz hastalıkları kaldı. Diğer kontrolleri geçtim. Gözümü yakın zamanda çizdirdiğim için en son gözü bırakmak istedim fakat d1 ve d2 için sağlık yönetmeliklerinin farklı olduğunu öğrendim. Öncelikle d1 ve d2 için göz hastalıkları yönetmeliğini bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi ? Yönetmeliği inceledim fakat bulamadım. Diğer bir sorum ise diyelim ki d1 de yönetmeliğe uymadı d2 ye göre olur yazıyorlar mı ?

Cevaplarınız için teşekkürler.

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