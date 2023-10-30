Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ekim 2023 21:51
Muş Emniyet Müdürlüğü Herhafta Atama

Merhaba Meslektaşlarım

Muş İlinde her hafta neredeyse atama olmaktadır.

Bir önceki atamada giden bir sonraki atama ile geri geliyor. Keyfiyet hat safhada kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkesin psikolojisi bozulmuş zombi gibi bu hafta atama olacak benimde yerim değişir mi diye bitkisel hayatta stabil görev yapmaktadırlar.

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