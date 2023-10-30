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Editörler : **sude**



Kapalı
30 Ekim 2023 21:56
Açıköğretim Kapatılacak mı?

Açıköğretim bölümlerinin kapatılacağına dair birtakım iddialar dolaştığı yönünde bazı kaynaklardan duyumlar aldım hatta konu YÖK'ün de gündemine girmiş, konu hakkında bildiği olan var mı, sözkonusu iddiaların aslı var mı?

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